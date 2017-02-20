Брянцы преодолевают проспект Московский по щиколотку в воде
Горожане жалуются на неудобства при переходе проспекта Московского в Фокинском районе Брянска из-за луж и переноса остановок.
«Запахло весной, начал таять снег, а вместе с ним и асфальт! Остановка «Больничный городок» – пару месяцев назад перенесли остановки, закрыли пешеходные переходы, оставив один неудобный светофор – единственный способ перейти дорогу к 5-й поликлинике пенсионерам и мамам с детьми. Вопрос: как переходить дорогу, когда лужа по колено, а обойти нельзя?» – написала в соцсетях жительница Брянска Татьяна Скрипкина.
Напомним, городские власти пообещали в 2017 году капитально отремонтировать Московский проспект и наконец возвести здесь ливневую канализацию. Пока же брянцам стоит запастись подходящей обувью.
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22 Февраля, 2017
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