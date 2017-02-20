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Пропавшего в Карачеве Андрея Шалова нашли живым

Опубликовано Сегодня, 09:30

В отряде «Лиза Алерт» сообщили об успешном завершении поисков Андрея Шалова.

Напомним, 38-летний мужчина пропал 12 февраля в Карачеве. «Найден. Жив», – сообщили вечером 21 февраля представители отряда «Лиза Алерт».

Поиски 19-летнего Дениса Марачева, 54-летнего Константина Буянова и 58-летнего Сергея Фролова продолжаются.

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