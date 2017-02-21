Брянские полицейские нарядились в костюмы бояр и гусаров
Брянские полицейские в исторических костюмах стали участниками «Офицерского бала».
Костюмированный бал был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Все роли в музыкально-хореографических и театрализованных постановках исполнили сотрудники ОВД и представители общественного движения «Полицейские жены», сообщили в региональном УМВД.
Темой праздника стало приближающееся 300-летие образования Министерства внутренних дел России. Полицейские облачились в наряды придворных времен правления Петра Первого, который в 1718 году своим указом впервые учредил в России должность генерал-полицмейстера.
Стражи порядка разыграли исторические сценки о становлении, развитии и реформировании ведомства: образование Министерства внутренних дел в 1802 году, создание сыскной полиции в 1860 году, участие полицейских в Отечественной войне 1812 года, отмена крепостного права в 1861 году, забастовки и стачки в начале XX века и во время Октябрьского переворота 1917 года, упразднение полиции и образование рабоче-крестьянской милиции, участие в Великой Отечественной войне, переименование милиции в полицию.
В роли первого генерал-полицмейстера в истории России Антона Девиера выступил участковый уполномоченный. Также полицейские продемонстрировали вокальные и хореографические концертные номера. Танцевальные пары от каждого межмуниципального отдела кружили по сцене под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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23 Февраля, 2017
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