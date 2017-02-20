Брянских собачников предупредили об опасности самовыгула

В Брянске продолжается травля собак.

Об этом сообщили в группе помощи бездомным животных «БИМ». По данным зоозащитников, очередной случай убийства бездомной собаки произошел в районе «Мечты» в Бежице.

«Волонтеры, держите аптечку первой помощи наготове! На «Мечте» (Новый городок) травля собак продолжается. Хозяева домашних собак, не отпускайте своих питомцев на самовыгул», – говорится в сообщении зоозащитников.