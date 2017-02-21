В Брянске неизвестный водитель сбил подростка и скрылся
В Брянске 16-летний студент колледжа получил травмы в результате ДТП.
22 февраля около 7.30 у дома № 120 по улице Вокзальной подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП, сообщили в городском ОГИБДД.
В Бежицком травмпункте у студента диагностировали ушиб и ссадины левого коленного сустава, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
23 Февраля, 2017
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