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Брянцы спасаются от «наводнения» на Орловской мешками с песком

Опубликовано Сегодня, 12:10

Жители улицы Орловской в Бежицком районе Брянска защищаются от весеннего потопа подручными средствами.

Напомним, с наступлением оттепели на Орловской образовалась большая лужа, скрывающая яму с острыми краями. Несколько машин уже лишились здесь колес.

Ежедневно автомобилисты «выуживают» из воды автомобильные номера. Один из них также рассказал в соцсетях о найденном знаке «Дорожные работы».

Жильцы частных домов отгородились от «большой воды» с помощью мешков с песком, надеясь остановить наступление стихии на территорию их домовладений.

Водители и пешеходы по-прежнему вынуждены преодолевать затопленный участок дороги практически «вплавь».

 

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