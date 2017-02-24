Брянцы спасаются от «наводнения» на Орловской мешками с песком
Жители улицы Орловской в Бежицком районе Брянска защищаются от весеннего потопа подручными средствами.
Напомним, с наступлением оттепели на Орловской образовалась большая лужа, скрывающая яму с острыми краями. Несколько машин уже лишились здесь колес.
Ежедневно автомобилисты «выуживают» из воды автомобильные номера. Один из них также рассказал в соцсетях о найденном знаке «Дорожные работы».
Жильцы частных домов отгородились от «большой воды» с помощью мешков с песком, надеясь остановить наступление стихии на территорию их домовладений.
Водители и пешеходы по-прежнему вынуждены преодолевать затопленный участок дороги практически «вплавь».
Новости регионов
26 Февраля, 2017
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