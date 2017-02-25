В Брянске дороги и дворы ушли под воду
С наступлением оттепели дороги и дворы Брянска скрылись под огромными лужами.
Асфальт на дорогах областного центра покрылся ямами и выбоинами. Автомобилисты отмечают, что в этом году дорожные разрушения значительно масштабнее, чем в предыдущие. По-прежнему острой остается ситуация с ливневой канализацией.
Помимо улицы Орловской в Бежицком районе, труднопреодолимы проспект Московский в Фокинском, улицы Ульянова, Литейная, Почтовая и Ново-Советская в Бежицком, улица Пушкина в Володарском районах и еще целый ряд дорог, включая центр города. В соцсетях горожане сообщают, что зиму не пережила и новая плитка на набережной. Под воду также ушли детские площадки во дворах.
«О каких дорогах вы говорите? Их нет в городе!», «Вот за что мы платим свои налоги. А они посреди зимы накидают в снег три лопаты гудрона – «миссия выполнена». Власть меняется – проблемы остаются», «Если каждый водитель отремонтирует по ямке, то будет больше толку, чем их сделают руко**пы дорожники», – возмущаются в соцсетях брянцы.
При этом городские власти отчитываются о беспрецедентном ремонте дорог в 2016 году и обещают не менее масштабные работы в 2017-м.
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27 Февраля, 2017
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