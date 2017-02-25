Пропавшего в Брянске пенсионера нашла гуляющая с ребенком женщина

Женщина, гуляющая с ребенком, помогла найти 87-летнего Василия Дрожжина, пропавшего в Брянске 22 февраля.

Такая информация появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети. Напомним, пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи, пропал около полудня у рынка в Советском районе Брянска.

На пожилого мужчину, который вел себя странно, обратила внимание 26-летняя Светлана Будаева, гуляющая с коляской. По ее словам, «на его просьбы показать, как пройти в его деревню, прохожие просто разводили руками и шли дальше».

«На вопросы дедушка не отвечал, только твердил, что ему надо в деревню Крыловку. Я позвонила в полицию и дождалась с ним сотрудников ППС. Очень хорошо, что все хорошо закончилось. Не дай Бог кому-то столкнуться с пропажей родных!» – говорит Светлана Будаева.

Представители отряда и родные Василия Дрожжина выразили ей благодарность за неравнодушие.