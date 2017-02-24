Поиск по сайту

В Брянске люди проваливаются в дырявое крыльцо многоэтажки

Опубликовано Сегодня, 17:33

Жители Фокинского района Брянска жалуются на частые несчастные случаи из-за большой дыры в крыльце в многоэтажке по улице 1-я Аллея.

Как рассказали в соцсетях местные жители, крыльцо обвалилось в одном из подъездов дома № 1. По их словам, никаких мер к устранению разрушений коммунальщики не предпринимают, тогда как «уже были случаи, что люди проваливались». Опасный участок лишь слегка прикрыт палками, перевязанными красно-белой лентой.

К обсуждению ситуации подключилась представитель партии «Яблоко» Ольга Махотина. «Этот ад нам подарил «Жилкомсервис» Фокинского района, когда выводит под себя управляющие компании. Ни один дом, ни одна квартира (в момент приватизации) на территории района не были капитально отремонтированы», – заявила она.

 7540
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • После падения ребенка в люк в Брянске заварили колодец на улице Полесской
  • «Опять 90-е начались»: брянцы жалуются на вскрытие машин
  • Чиновники просят жителей Брянска сообщать о сосульках
  • В Брянске неизвестные сожгли флаг парии «Яблоко»
  • Энергетики: ситуация с брянскими УК близка к критической
    • Новости регионов
    На автотрассе «М-1» случилось серьезное ДТП: есть жертвы
    19:02:33 26-02-2017
    Один человек получил травмы и двое погибли в серьезной аварии, случившейся в результате столкновения иномарки и фуры «ДАФ» в Смоленском районе 26 февраля, об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
    На дороге «Брянск-Смоленск» «ГАЗель» наехала на пешехода
    18:05:33 26-02-2017
    Мужчина получил травмы, угодив под колеса «ГАЗели» на трассе «Брянск-Смоленск» 24 февраля, об этом  сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
    На улице Кловской в Смоленске огнеборцы спасали автомобиль «Опель»
    17:48:54 26-02-2017
    Машина «Опель Инсигния» загорелся на улице Кловской в областном центре 26 февраля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
    На трассе «М1» автомобиль «Субару» съехал в придорожный ров
    15:20:17 25-02-2017
    Машина «Субару» слетела в кювет на дороге «М1» недалеко от областного центра 24 февраля, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    Инцидент на улице Ударников в Смоленске. «Шевроле» застряла в яме
    15:05:22 25-02-2017
    Машина «Шевроле» провалилась в выбоину на улице Ударников в областном центре 24 февраля, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    На перекрестке Гагарина-Кирова в Смоленске случилась «тройная» авария
    16:42:04 24-02-2017
    Три машины «Рено Логан», «Ауди», «Рено Дастер» столкнулись на перекрестке улицы Кирова и проспекта Гагарина в областном центре 24 февраля, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    26 Февраля, 2017
    		 0 $58€61
    Лента новостей
    Сегодня, 17:33
    В Брянске люди проваливаются в дырявое крыльцо многоэтажки
    Сегодня, 17:17
    В Брянской области отпраздновали Масленицу (ФОТО)
    Сегодня, 12:28
    В Брянске водитель ищет очевидцев ДТП у «Мельницы»
    Сегодня, 12:10
    Брянцы спасаются от «наводнения» на Орловской мешками с песком (ФОТО)
    Вчера, 22:25
    На Ковшовке в Брянске пропала 58-летняя Лариса Хотеенкова
    Вчера, 13:18
    Брянский губернатор подарил «Ватаге» деньги на новые костюмы
    Вчера, 11:38
    Две женщины погибли по пожаре в Новозыбковском районе
    24-02-2017, 12:25
    23 февраля в Брянске сбили двух пьяных пешеходов
    24-02-2017, 12:08
    В Брянске калужанин на Volvo врезался в маршрутку с пассажирами
    24-02-2017, 11:50
    Брянский тяжеловес Минаков нокаутировал американца Линдермана (ВИДЕО)
    23-02-2017, 14:15
    В Брянске свадебный кортеж оштрафовали за нарушения ПДД
    23-02-2017, 10:58
    В Брянске неизвестный водитель сбил подростка и скрылся
    22-02-2017, 23:28
    В Белых Берегах собутыльник зарезал экс-полицейского
    22-02-2017, 19:00
    Брянские полицейские нарядились в костюмы бояр и гусаров (ФОТО)
    22-02-2017, 18:20
    Двое мужчин погибли при пожаре в Жирятинском районе
    22-02-2017, 17:40
    Жителей Бежицы оставили без тепла и горячей воды из-за долгов УК
    22-02-2017, 17:17
    Мэр Брянска отчитался перед депутатами об успешной работе
    22-02-2017, 17:03
    Пропавшего в Брянске пенсионера нашли в течение дня
    22-02-2017, 16:20
    15 брянских предпринимателей воспользовались налоговыми каникулами
    22-02-2017, 15:40
    В Брянске отремонтируют переулки Фрунзе и 4-й Красноармейский
    22-02-2017, 15:00
    Брянских собачников предупредили об опасности самовыгула
    22-02-2017, 14:20
    C 23 по 25 февраля в Брянске пройдут ночные сплошные проверки
    22-02-2017, 13:40
    Жителям Белых Берегов выставили завышенные счета за свет в подъезде
    22-02-2017, 13:00
    Скончалась 87-летняя актриса Брянского драмтеатра Марина Гаврилова-Эрнст
    22-02-2017, 12:31
    Под Дубровкой водитель микроавтобуса сбил на «зебре» 6-летнего мальчика
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    22-02-2017, 12:25
    Брянские изборцы предложили меры по сохранению исторической преемственности поколений
    22-02-2017, 11:59
    Тракторист «Мираторга» осуждён за кражу солярки из своего трактора
    21-02-2017, 12:14
    Новый салон МегаФон в Карачеве открыл свои двери для абонентов
    21-02-2017, 11:53
    Максим Дубинин: «Наши все здесь, в «Мираторге»
    20-02-2017, 13:47
    «Мираторг» начал год благотворительным проектом по поддержке домов престарелых
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске люди проваливаются в дырявое крыльцо многоэтажки
    Новости Происшествия
    В Брянске водитель ищет очевидцев ДТП у «Мельницы»
    Происшествия О главном
    В Брянске свадебный кортеж оштрафовали за нарушения ПДД
    Новости Общество
    Брянцы спасаются от «наводнения» на Орловской мешками с песком
    Общество Новость дня
    В Брянской области отпраздновали Масленицу
    Новости партнёров
    Опора России
    Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»

    Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской ОПОРЫ организовал выставку-ярмарку: «Сделано мамой. Сделано в России»Первое региональное мероприятие для мам-предпринимателей в рамках проекта «Сделано мамой.

     

    Ростелеком новости
    В программе лояльности «Ростелекома» для частных клиентов появились инвайт-коды от Wargaming

    «Ростелеком» развивает собственную федеральную программу лояльности «Бонус» для частных клиентов.
    МРСК новости
    В 2016 году Брянскэнерго исполнило более 1200 договоров на технологическое присоединение

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2016 год. За отчетный период в филиал поступило 1795 заявок на оказание услуги по технологическому присоединению. Заключено 1493 договора, исполнено 1209 договоров.

    РЖД новости
    Для удобства пассажиров в период Дня защитника Отечества изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД

    Для удобства пассажиров в период Дня защитника Отечества изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖДВ период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.