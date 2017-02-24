В Брянске люди проваливаются в дырявое крыльцо многоэтажки

Жители Фокинского района Брянска жалуются на частые несчастные случаи из-за большой дыры в крыльце в многоэтажке по улице 1-я Аллея.

Как рассказали в соцсетях местные жители, крыльцо обвалилось в одном из подъездов дома № 1. По их словам, никаких мер к устранению разрушений коммунальщики не предпринимают, тогда как «уже были случаи, что люди проваливались». Опасный участок лишь слегка прикрыт палками, перевязанными красно-белой лентой.

К обсуждению ситуации подключилась представитель партии «Яблоко» Ольга Махотина. «Этот ад нам подарил «Жилкомсервис» Фокинского района, когда выводит под себя управляющие компании. Ни один дом, ни одна квартира (в момент приватизации) на территории района не были капитально отремонтированы», – заявила она.