В Брянске водители изобразили звезду в честь Терешковой
В Брянске водители устроили акцию в честь 80-летия первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
25 февраля автомобилисты выстроили свои машины в форме пятиконечной звезды.
«Коллектив организаторов посвятил это мероприятие замечательному человеку, первой в мире женщине-космонавту Герою Советского Союза Валентине Владимировне Терешковой, которая 6 марта этого года отметит свое 80-летие. Наша звезда – дань уважения этому человеку! Присоединяйтесь!» – призвал брянцев один из организаторов акции Андрей Покровский.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
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|$58
|€61
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