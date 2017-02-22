В Брянске пытаются осушить улицу Орловскую

На улице Орловской в Бежицком районе Брянска откачивают воду.

Коммунальную машину заметили у дома № 30 по Орловской. «Да будет чудо! Нас услышали!» – пишут в соцсетях бежичане. При этом местные жители опасаются, что лужа появится вновь.

Коммунальщиков также приглашают жители других районов Брянска. Из-за оттепели оказались затоплены многие дороги и дворы областного центра.

Напомним, жители Орловской спасались от «наводнения» с помощью мешков с песком.