В Брянске пытаются осушить улицу Орловскую
На улице Орловской в Бежицком районе Брянска откачивают воду.
Коммунальную машину заметили у дома № 30 по Орловской. «Да будет чудо! Нас услышали!» – пишут в соцсетях бежичане. При этом местные жители опасаются, что лужа появится вновь.
Коммунальщиков также приглашают жители других районов Брянска. Из-за оттепели оказались затоплены многие дороги и дворы областного центра.
Напомним, жители Орловской спасались от «наводнения» с помощью мешков с песком.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
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