В Брянске пенсионерам навязывали кредиты под видом соцподдержки
В Брянске рекламу микрокредитной организации признали недостоверной.
Как сообщили в Брянском УФАС, под громким названием «Программа социальной поддержки пенсионеров» компания предлагала пенсионерам займы под 0,8% в день.
В рекламе эту ставку назвали «лучшей». Поскольку соответствующих статистических исследований проведено не было, в УФАС заявили о том, что микрокредитная организация вводила пенсионеров в заблуждение.
Компанию привлекли к административной ответственности.
Новости регионов
27 Февраля, 2017
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