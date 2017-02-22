В Брянске пенсионерам навязывали кредиты под видом соцподдержки

В Брянске рекламу микрокредитной организации признали недостоверной.

Как сообщили в Брянском УФАС, под громким названием «Программа социальной поддержки пенсионеров» компания предлагала пенсионерам займы под 0,8% в день.

В рекламе эту ставку назвали «лучшей». Поскольку соответствующих статистических исследований проведено не было, в УФАС заявили о том, что микрокредитная организация вводила пенсионеров в заблуждение.

Компанию привлекли к административной ответственности.