В Брянске пожарных и полицейских наказали за нарушения при проверках
Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения в работе пожарных и полицейских.
Как сообщили в прокуратуре, государственные инспекторы Брянска по пожарному надзору и сотрудники отделения № 2 по вопросам миграции ОВМ УМВД России по городу Брянску при проведении в 2016 году плановых и внеплановых проверок нарушали закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Так, после того как должна была состояться проверка в ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», информация о ней не появилась в едином реестре проверок. Также выявлены случаи внесения в реестр недостоверной информации о сроках проведения проверок и неполных сведений.
По результатам прокурорской проверки трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
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27 Февраля, 2017
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