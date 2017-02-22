В Брянске пожарных и полицейских наказали за нарушения при проверках

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения в работе пожарных и полицейских.

Как сообщили в прокуратуре, государственные инспекторы Брянска по пожарному надзору и сотрудники отделения № 2 по вопросам миграции ОВМ УМВД России по городу Брянску при проведении в 2016 году плановых и внеплановых проверок нарушали закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Так, после того как должна была состояться проверка в ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича», информация о ней не появилась в едином реестре проверок. Также выявлены случаи внесения в реестр недостоверной информации о сроках проведения проверок и неполных сведений.

По результатам прокурорской проверки трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.