Через Брянскую область не пропустили 4 тонны мяса птицы из Белоруссии

В пункте принятия уведомлений Красный Камень на трассе М-13 Брянск – Гомель запретили ввоз в Россию 4 тонн мяса птицы из Белоруссии.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, замороженное мясо птицы производства белорусского ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» везли в Елец Орловской области.

На части продукции была указана дата выработки, не заявленная в ветеринарных сопроводительных документах. Мясо вернули назад в Белоруссию.