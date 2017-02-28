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Через Брянскую область не пропустили 4 тонны мяса птицы из Белоруссии

Опубликовано Сегодня, 09:00

В пункте принятия уведомлений Красный Камень на трассе М-13 Брянск – Гомель запретили ввоз в Россию 4 тонн мяса птицы из Белоруссии.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, замороженное мясо птицы производства белорусского ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» везли в Елец Орловской области.

На части продукции была указана дата выработки, не заявленная в ветеринарных сопроводительных документах. Мясо вернули назад в Белоруссию.

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