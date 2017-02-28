Брянцы призывают к бунту из-за разбитых дорог
Жители Брянска огораживают ямы на дорогах автомобильными покрышками.
Одна из них появилась напротив автосервиса по улице Нахимова в Бежицком районе. Как сообщают в соцсетях местные жители, на днях яма лишила «ВАЗ» 12-й модели бампера.
«Это ребята с шинки поставили, чтобы водители не летели. На днях там 12-ка бампер оставила», – пишут бежичане.
Пост вызвал шквал гневных комментариев. «Пока сами люди не соберутся, дорог не будет, можно было бы скинуться», «В эти ямы надо чинуш сажать, раз для них уголовки нет. С каждым годом дороги хуже и хуже!», «За два месяца два колеса пробил на ямах», «Товарищи, то, что творится на дорогах этой весной, я еще ни разу не видел. Ямы, помимо того что на ширину полосы, так они все глубокие... И это повсеместно... Это ужас», «За такие дороги должны нам платить! На ремонт подвески!» – возмущаются водители.
«Когда уже бунт начнется!!? Дорог нет воообще!» – отмечает один из автомобилистов.
Новости регионов
28 Февраля, 2017
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