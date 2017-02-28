Почепская прокуратура борется интернет-торговлей дипломами

Прокуратура Почепского района добивается закрытия сайтов, торгующих поддельными дипломами.

Во время мониторинга Интернета сотрудники почепской прокуратуры обнаружили семь сайтов, предлагающих всем желающим дипломы об образовании, в том числе с доставкой в Брянскую область.

«Размещенные на указанных интернет-сайтах сведения вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения и использования документа об образовании за плату без прохождения соответствующего обучения и итоговой аттестации, побуждают неопределенный круг лиц к совершению преступлений и способствуют их совершению», – заявили в прокуратуре.

Прокурор Почепского района обратился в суд, потребовав запретить доступ к семи сайтам и признать размещенную на них информацию запрещенной к распространению в России. Исковые заявления находятся на рассмотрении.