Брянскому водителю грозит до семи лет за смертельное ДТП
Уголовное дело в отношении 43-летнего брянского водителя, насмерть сбившего пенсионерку, направили в суд.
ДТП произошло 25 ноября 2016 года в поселке Кузьмино Брянского района. Пьяный 43-летний житель Брянского района за рулем Renault Logan сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу. От травм пенсионерка погибла на месте.
Водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщили в региональном УМВД, ему грозит до семи лет заключения.
Новости регионов
28 Февраля, 2017
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