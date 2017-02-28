Брянскому водителю грозит до семи лет за смертельное ДТП

Уголовное дело в отношении 43-летнего брянского водителя, насмерть сбившего пенсионерку, направили в суд.

ДТП произошло 25 ноября 2016 года в поселке Кузьмино Брянского района. Пьяный 43-летний житель Брянского района за рулем Renault Logan сбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу. От травм пенсионерка погибла на месте.

Водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщили в региональном УМВД, ему грозит до семи лет заключения.