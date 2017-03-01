Брянского водителя наказали обязательными работами за повторную пьяную езду

В Выгоничском районе рассмотрели уголовное дело в отношении водителя, повторно севшего пьяным за руль.

Как сообщили в региональной прокуратуре, автомобилиста, жителя Жирятинского района, лишенного водительского удостоверения за нетрезвое вождение, 5 сентября 2016 года остановили сотрудники ДПС. По внешним признакам автоинспекторы установили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

Мировой судья судебного участка № 30 Выгоничского судебного района признал водителя виновным в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, и приговорил его к 80 часам обязательных работ. Также суд лишил его права управления транспортом на полтора года.