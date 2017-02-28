В Брянске не так припарковавшегося водителя предупредили кирпичом

В Брянске на капот «неправильно» припаркованной машины положили кирпич.

Инцидент произошел у здания филиала Современной гуманитарной академии по улице Фокина в Советском районе.

Снимок в соцсетях опубликовал один из очевидцев. «Кирпичик на тряпочке», – пояснил он.

О мотивах «мстителя» ничего не известно. Интернет-пользователи утверждают, что водитель оставил машину вдоль парковочных мест, за что и получил «предупреждение» от недовольных.