В Брянске не так припарковавшегося водителя предупредили кирпичом
В Брянске на капот «неправильно» припаркованной машины положили кирпич.
Инцидент произошел у здания филиала Современной гуманитарной академии по улице Фокина в Советском районе.
Снимок в соцсетях опубликовал один из очевидцев. «Кирпичик на тряпочке», – пояснил он.
О мотивах «мстителя» ничего не известно. Интернет-пользователи утверждают, что водитель оставил машину вдоль парковочных мест, за что и получил «предупреждение» от недовольных.
Новости регионов
02 Марта, 2017
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