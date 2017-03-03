В Брянской области завершился зимний охотничий сезон
В Брянской области завершились все виды зимней любительской и спортивной охоты.
С 1 марта по 14 апреля любительская и спортивная охота на все виды животных за исключением ондатры в охотничьих угодьях региона запрещена, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии. Нарушителей ждет административная и уголовная ответственность.
Весенняя любительская и спортивная охота на пернатую дичь начнется с утренней зари 15 апреля. На всей территории Брянской области установлен единый срок весенней охоты – 10 дней.
Новости регионов
03 Марта, 2017
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