Брянцы предрекли «страшные последствия» продажи лекарств по рецептам
Брянцы просят чиновников «обратить внимание на закон об отпуске лекарств по рецепту и его исполнение на территории Брянской области».
Очередное возмущенное обращение опубликовано на сайте областного департамента здравоохранения.
«Я убедительно прошу обратить ваше внимание на закон об отпуске лекарств по рецепту и его исполнение на территории Брянской области. Последствия его будут ужасны. За кажущейся благой целью предотвратить самолечение и бесконтрольное употребление препаратов стоят страшные последствия», – обращается к чиновникам женщина.
Она отмечает, что и «до введения настоящего закона в поликлиниках города были просто огромные очереди, записаться в тот же день или на следующий день просто нереально».
«Все и так понятно, вам не придется звонить в регистратуру в шесть утра, чтобы попасть на прием к врачу, чтобы он выписал вам банальный препарат для купирования высокого артериального давления… Вы давно были в поликлинике № 1 на приеме у терапевта? Вы видели эти очереди? Врачи работают в спешке, жалобы пациента не выслушиваются, – жалуется автор сообщения. – Кто-то из чиновников сидел хоть раз в очереди поликлиники в духоте по нескольку часов? Кто-то ходил туда со своими маленькими детьми из них, когда кто-то рядом все время кашляет, чихает?».
Женщина также отмечает, что «скорых на всех не хватит, и именно в этот момент врачей может не оказаться рядом с теми, кому это будет жизненно важно», и призывает «пожалеть стариков», для которых поход в поликлинику «порой смертельно опасен».
«Запрет на что-либо никогда не давал желаемого эффекта и в случае с лекарствами приведет к катастрофическим последствиям!» – заключает она.
Напомним, правила продажи лекарств ужесточены в России с 1 марта. Заместитель директора департамента здравоохранения Лариса Борщевская порекомендовала жителям региона получать рецепты, действительные в течение 60 дней, а пациентам с хроническими заболеваниями – сроком действия до одного года. Также Борщевская призвала брянцев пользоваться возможностью вызова врача на дом и в случае отказа в приеме в поликлинике жаловаться руководству.
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03 Марта, 2017
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