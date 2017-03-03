В Брянске супермаркет наказали за рекламу алкоголя

В Брянске супермаркет привлекли к административной ответственности за рекламу спиртного на страницах буклета.

В феврале сотрудники Брянского УФАС заметили рекламу алкогольной продукции, которая распространялась в печатных буклетах.

Наряду с конфетами, зеленым горошком и мягкими игрушками в буклете были изображены бутылки со спиртным. Однако по закону реклама алкоголя без пометки «О вреде чрезмерного потребления», занимающей не менее 10% печатной площади, запрещена.

Компанию и ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности.