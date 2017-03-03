Брянцев приглашают покуролесить-по-весеннему

В субботу, 4 марта, в Брянске пройдет традиционный праздник «Весенняя куролесица».

Любителей активного отдыха ждут в горнолыжном комплексе «Лапландия» на Кургане Бессмертия.

Организаторы приглашают всех желающих встретить весну активно и весело. «Придумай самый интересный и оригинальный способ прохождения трассы, создай себе самый экстравагантный и яркий наряд – стань победителем в номинациях праздника!» – говорится в сообщении «Лапландии».

В программе горнолыжные и сноубордические старты в различных номинациях, интеллектуальная викторина, чаепитие и исполнение песни на вершине горы. В церемонии награждения победителей примет участие олимпийская чемпионка Лариса Куркина.

Регистрация на горнолыжные и сноубордические старты начнется в 12.00. Начало праздника в 14.00.