Работники «Брянконфи» пожаловались на бродячих собак
Работников ОАО «Брянконфи» возмущает присутствие на городских улицах бездомных собак.
2 марта прокурор Бежицкого района Вячеслав Петров, начальник отдела участковых уполномоченных ОП-1 УМВД России по городу Брянску Владимир Конопляный и глава администрации Бежицкого района Александр Глот провели в компании выездной прием.
Как сообщили в прокуратуре, обращения сотрудников «Брянконфи» касались отлова и содержания безнадзорных животных, а также ремонта дорог в районе и перевода садовых участков под жилищное строительство.
Практика совместных выездных приемов граждан будет продолжена, отметили в прокуратуре.
Новости регионов
04 Марта, 2017
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