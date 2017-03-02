Работники «Брянконфи» пожаловались на бродячих собак

Работников ОАО «Брянконфи» возмущает присутствие на городских улицах бездомных собак.

2 марта прокурор Бежицкого района Вячеслав Петров, начальник отдела участковых уполномоченных ОП-1 УМВД России по городу Брянску Владимир Конопляный и глава администрации Бежицкого района Александр Глот провели в компании выездной прием.

Как сообщили в прокуратуре, обращения сотрудников «Брянконфи» касались отлова и содержания безнадзорных животных, а также ремонта дорог в районе и перевода садовых участков под жилищное строительство.

Практика совместных выездных приемов граждан будет продолжена, отметили в прокуратуре.