Поиск по сайту

Брянцев оштрафовали за выгул свиней

Опубликовано Сегодня, 16:20

Жителей Брасовского и Злынковского районов привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания свиней в личных подсобных хозяйствах.

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, в феврале выявлено два случая выгульного содержания свиней. Ограждения, которые могли бы предотвратить проникновение на территорию хозяйств диких зверей, отсутствовали.

Владельцам животных предписано устранить нарушения.

 450
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Свиней в Брянской области стало меньше, а баранов и козлов ‒ больше
  • В Орловской области выявлен очередной очаг африканской чумы свиней
  • Из-за АЧС в Севском районе уничтожили более 70 свиней
  • Чиновники и коммерсанты решили бороться со свиноводством в частных подворьях
  • Белорусы собирались незаконно ввезти на Брянщину живых свиней
    • Новости регионов
    В Смоленске задержаны подозреваемые в рэкете
    17:35:26 03-03-2017
    Оперативники задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве денег у смоленских бизнесменов, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
    Смолянин, прятавший героин в обертках от конфет, предстанет перед судом
    17:15:17 03-03-2017
    Следователи Смоленской области направили в суд уголовное дело 23-летнего молодого человека, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.
    В феврале 2017 года в Смоленске на свет появились две двойни
    15:04:11 03-03-2017
    296 младенцев появились на свет в Смоленске в феврале 2017 года, об этом сообщил сайт городской администрации.
    В районе Королевки в Смоленске установили контейнеры для сбора пластика
    14:48:37 03-03-2017
    Контейнеры для сбора пластиковых бутылок и других отходов из этого материала появились на Королевке в областном центре, об этом 3 марта написали очевидцы «Вконтакте».
    Полиция Смоленска задержала подозреваемого в хранении наркосодержащих грибов
    13:52:06 03-03-2017
    Подозревамый в хранений псилоциновых грибов задержан в Смоленске, об этом сообщили сотрудники УМВД региона.
    В Стабне произошло ДТП с участием большегруза (Видео)
    12:44:12 03-03-2017
    Многотонная фура не вписалась в поворот и опрокинулась в придорожный ров на трассе в Стабне Смоленской области 3 марта, об этом сообщили свидетели в соцсети «ВКонтакте».
    03 Марта, 2017
    		 +2 $59€62
    Лента новостей
    Сегодня, 17:40
    Работники «Брянконфи» пожаловались на бродячих собак
    Сегодня, 17:35
    Экс-начальник брянского управления ветеринарии не смог доказать невиновность
    Сегодня, 17:22
    Пенсию за 8 Марта в Брянске выплатят досрочно
    Сегодня, 17:18
    Ставшие инвалидами на производстве брянцы получили по «Ладе Гранте»
    Сегодня, 17:04
    Эксперты Кудрина назвали Брянскую область политически стабильной
    Сегодня, 17:00
    5 марта в Фокинской районе Брянска будут ловить пьяных водителей
    Сегодня, 16:20
    Брянцев оштрафовали за выгул свиней
    Сегодня, 15:40
    В Брянске появился «пизанский» светофор
    Сегодня, 15:00
    Брянские школьники смогут досрочно сдать ЕГЭ с 23 марта
    Сегодня, 14:20
    В Брянске пристав присвоила полученные от должника 30 тысяч рублей
    Сегодня, 13:40
    Мужчина погиб при пожаре под Брянском
    Сегодня, 13:00
    В Клинцах ищут водителя, сбившего 79-летнего пенсионера
    Сегодня, 12:30
    Власти поблагодарили дорожников за асфальт в Брянске
    Сегодня, 12:00
    Брянцев предупредили о повышенном налоге на дорогие машины
    Сегодня, 11:30
    На 17-летнего брянца завели уголовное дело за посты в соцсетях
    Сегодня, 11:00
    Под Брянском водитель «ГАЗели» сбил переходившую дорогу девушку
    Сегодня, 10:30
    Брянцев приглашают покуролесить-по-весеннему
    Сегодня, 10:00
    В Брянске заключенных оставили без лечения
    Сегодня, 09:30
    В Брянске супермаркет наказали за рекламу алкоголя
    Сегодня, 09:00
    Будущим брянским аграриям рассказали о влиянии грехов на личность
    Сегодня, 08:30
    В Брянской области завершился зимний охотничий сезон
    Сегодня, 08:00
    Брянцы предрекли «страшные последствия» продажи лекарств по рецептам
    Вчера, 19:00
    Врача Ольгу Фетисову наградили «За вклад в развитие города Брянска»
    Вчера, 18:38
    С брянского предприятия украли ткань и пряжу на 5,3 миллиона рублей
    Вчера, 18:20
    В Брянске 10 молокоматов избежали сноса
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:23
    «Умалат» пригласила Николая Валуева посетить завод в Севске
    Сегодня, 14:11
    Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми
    Сегодня, 10:51
    Депутат Николай Валуев обсудил с активистами строительство очистных в Севске
    Вчера, 13:51
    «Мираторг» увеличит число животноводческих площадок в регионах
    Вчера, 12:18
    Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    В Брянске трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме
    Общество О главном
    Брянцам рассказали о новых правилах продажи лекарств
    Новости Общество
    Брянцы предрекли «страшные последствия» продажи лекарств по рецептам
    Общество О главном
    В Брянской области прогнозируют аномальное тепло
    Общество О главном
    Светлану Роман обвинили в новом мошенничестве из-за домов в Брянске
    Новости партнёров
    Опора России
    «Женсовет» брянской «ОПОРЫ РОССИИ» проведёт форум-выставку в Климово

    «Женсовет» брянской «ОПОРЫ РОССИИ» проведёт форум-выставку в Климово

    Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» внедрил скоринговую оценку клиентов

    «Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.
    МРСК новости
    Команда Брянскэнерго второй раз подряд победила в межрегиональных соревнованиях по волейболу

    Команда Брянскэнерго второй раз подряд победила в межрегиональных соревнованиях по волейболуКоманда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.

    РЖД новости
    В Брянском регионе МЖД изменится расписание нескольких пригородных поездов с 4 марта

    В Брянском регионе МЖД изменится расписание нескольких пригородных поездов с 4 марта С 4 марта 2017 года для удобства пассажиров Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» по заявке Департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области изменит график движения нескольких пригородных поездов Брянского региона МЖД. Корректировки коснутся времени отправления, проследования и прибытия поездов.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.