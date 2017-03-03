Брянцев оштрафовали за выгул свиней

Жителей Брасовского и Злынковского районов привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания свиней в личных подсобных хозяйствах.

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, в феврале выявлено два случая выгульного содержания свиней. Ограждения, которые могли бы предотвратить проникновение на территорию хозяйств диких зверей, отсутствовали.

Владельцам животных предписано устранить нарушения.