Гостей ресторана брянского депутата развлекали в стиле садо-мазо
Креативной вечеринкой поздравил гостей с Днем защитника Отечества ресторанно-развлекательный комплекс депутата Брянского горсовета Алексея Исаева «Бристоль».
Фотоотчет с вечеринки опубликован на портале Geometria. Виновника торжества, отважившегося выйти на сцену, встретила женщина в БДСМ-экипировке, с хлыстом и наручниками. Она приковала мужчину к стулу и изобразила с ним половой акт. По завершении номера оба остались практически без одежды.
Гостями вечеринки в этот день стали как молодые люди, так и «те, кому за 50». Судя по фотоотчету, праздник удался и для тех, и для других.
10 марта в «Бристоле» отпразднуют «Женский день». В программе – мужское эротическое шоу.
Новости регионов
06 Марта, 2017
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