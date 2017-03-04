Гостей ресторана брянского депутата развлекали в стиле садо-мазо

Креативной вечеринкой поздравил гостей с Днем защитника Отечества ресторанно-развлекательный комплекс депутата Брянского горсовета Алексея Исаева «Бристоль».

Фотоотчет с вечеринки опубликован на портале Geometria. Виновника торжества, отважившегося выйти на сцену, встретила женщина в БДСМ-экипировке, с хлыстом и наручниками. Она приковала мужчину к стулу и изобразила с ним половой акт. По завершении номера оба остались практически без одежды.

Гостями вечеринки в этот день стали как молодые люди, так и «те, кому за 50». Судя по фотоотчету, праздник удался и для тех, и для других.

10 марта в «Бристоле» отпразднуют «Женский день». В программе – мужское эротическое шоу.





















