Офицеры поздравят жительниц Брянска с 8 Марта
8 Марта в центре Брянска пройдет праздничная акция.
Как сообщили в региональном правительстве, по давней традиции офицерского собрания Брянска 8 Марта с 11.00 до 13.00 на бульваре Гагарина будет звучать «полковая» музыка, мужчины в образах офицеров разных эпох от имени руководителей государственных органов власти Брянской области преподнесут дамам цветы.
«Постарайтесь в праздничный день в полдень оказаться в центре города, чтобы окунуться в атмосферу прекрасной встречи с музыкой, цветами и объяснением в любви», – призывают организаторы акции.
Новости регионов
06 Марта, 2017
|+6
|$59
|€62
Мероприятие «Сделано мамой. Сделано в России» проводится в рамках федеральной программы.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
5 марта 2017 года исполнился год, как компания «РЖД» запустила первый поезд в рамках нового сервиса «поезд выходного дня», который стал совершать рейсы между Москвой и Брянском. За год услугами проезда на этом направлении воспользовались около 50 тыс. пассажиров.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.