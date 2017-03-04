Офицеры поздравят жительниц Брянска с 8 Марта

8 Марта в центре Брянска пройдет праздничная акция.

Как сообщили в региональном правительстве, по давней традиции офицерского собрания Брянска 8 Марта с 11.00 до 13.00 на бульваре Гагарина будет звучать «полковая» музыка, мужчины в образах офицеров разных эпох от имени руководителей государственных органов власти Брянской области преподнесут дамам цветы.

«Постарайтесь в праздничный день в полдень оказаться в центре города, чтобы окунуться в атмосферу прекрасной встречи с музыкой, цветами и объяснением в любви», – призывают организаторы акции.