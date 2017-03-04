В Сельцо учителей обязали собирать информацию о психическом здоровье детей

В Сельцо прокуратура опротестовала правовые акты школ, незаконно возлагавшие на классных руководителей дополнительные обязанности.

Положения о классном руководстве, утвержденные приказами директоров школ, предписывали классным руководителям регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье детей.

При этом в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о состоянии здоровья составляют врачебную тайну. Разглашение информации о здоровье несовершеннолетнего возможно только с согласия его законного представителя.

По результатам проверки прокуратура принесла пять протестов на Положения о классном руководстве.