В Сельцо учителей обязали собирать информацию о психическом здоровье детей
В Сельцо прокуратура опротестовала правовые акты школ, незаконно возлагавшие на классных руководителей дополнительные обязанности.
Положения о классном руководстве, утвержденные приказами директоров школ, предписывали классным руководителям регулярно получать информацию о физическом и психическом здоровье детей.
При этом в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о состоянии здоровья составляют врачебную тайну. Разглашение информации о здоровье несовершеннолетнего возможно только с согласия его законного представителя.
По результатам проверки прокуратура принесла пять протестов на Положения о классном руководстве.
Новости регионов
06 Марта, 2017
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