Московский фитнес-клуб незаконно пригласил жительницу Брянска на занятия

Жительница Брянска, получившая СМС-предложение от московского фитнес-клуба, пожаловалась в УФАС.

Как пояснили в ведомстве, по закону «О рекламе» отправка СМС-сообщений рекламного содержания разрешается только с согласия абонента. Жительница Брянска такого согласия не давала.

Антимонопольный орган возбудил дело. В ходе его рассмотрения в нарушении рекламного законодательства уличили сразу две московские фирмы.