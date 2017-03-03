Московский фитнес-клуб незаконно пригласил жительницу Брянска на занятия
Жительница Брянска, получившая СМС-предложение от московского фитнес-клуба, пожаловалась в УФАС.
Как пояснили в ведомстве, по закону «О рекламе» отправка СМС-сообщений рекламного содержания разрешается только с согласия абонента. Жительница Брянска такого согласия не давала.
Антимонопольный орган возбудил дело. В ходе его рассмотрения в нарушении рекламного законодательства уличили сразу две московские фирмы.
Новости регионов
07 Марта, 2017
|+8
|$59
|€62
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
5 марта 2017 года исполнился год, как компания «РЖД» запустила первый поезд в рамках нового сервиса «поезд выходного дня», который стал совершать рейсы между Москвой и Брянском. За год услугами проезда на этом направлении воспользовались около 50 тыс. пассажиров.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.