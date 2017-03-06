Православные отмечают день Поликарпа Брянского

Сегодня, 8 марта, православные вспоминают преподобного Поликарпа, предрекшего Брянску печальный конец.

О Поликарпе известно немного. Он считается чудотворцем, но «но известий о чудесах его нисколько не сохранилось». Доподлинно известно лишь то, что став иноком, основал в Литовской державе над Десной Спасо-Преображенский (Поликарпов Спасский «на Козьей степи») монастырь.

Кроме того известно пророчество Поликарпа о Брянске: «будет он ни сыт – ни голоден, и с тоски и печали весь разойдется».

В XIX веке о Поликарпе практически забыли: «к крайнему удивлению, даже в самом Брянске нет такого всеобщего, открытого и отчетливого почитания преп. Поликарпа, какое должно бы иметься к нему, как к родному Чудотворцу. А в окрестностях, тем более по всей епархии, едва ли кто и знает о преп. Поликарпе. Местно совершается память его, без особенного стечения народа».

После вмешательства человека из семьи царя ‒ великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, память Поликарпа Брянского начали чтить.