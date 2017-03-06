Православные отмечают день Поликарпа Брянского
Сегодня, 8 марта, православные вспоминают преподобного Поликарпа, предрекшего Брянску печальный конец.
О Поликарпе известно немного. Он считается чудотворцем, но «но известий о чудесах его нисколько не сохранилось». Доподлинно известно лишь то, что став иноком, основал в Литовской державе над Десной Спасо-Преображенский (Поликарпов Спасский «на Козьей степи») монастырь.
Кроме того известно пророчество Поликарпа о Брянске: «будет он ни сыт – ни голоден, и с тоски и печали весь разойдется».
В XIX веке о Поликарпе практически забыли: «к крайнему удивлению, даже в самом Брянске нет такого всеобщего, открытого и отчетливого почитания преп. Поликарпа, какое должно бы иметься к нему, как к родному Чудотворцу. А в окрестностях, тем более по всей епархии, едва ли кто и знает о преп. Поликарпе. Местно совершается память его, без особенного стечения народа».
После вмешательства человека из семьи царя ‒ великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, память Поликарпа Брянского начали чтить.
Новости регионов
08 Марта, 2017
|+6
|$59
|€62
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заняла первое место в открытом кубке Брянской любительской волейбольной лиги города Брянска. В соревнованиях участвовали 14 команд из трех регионов Центрального Черноземья - Брянской, Курской и Орловской областей.
5 марта 2017 года исполнился год, как компания «РЖД» запустила первый поезд в рамках нового сервиса «поезд выходного дня», который стал совершать рейсы между Москвой и Брянском. За год услугами проезда на этом направлении воспользовались около 50 тыс. пассажиров.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.