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Президент наградил брянскую работницу телевидения

Опубликовано Сегодня, 13:03

Владимир Путин наградил сотрудницу ГТРК Брянск Ольгу Давыдову за заслуги перед культурой.

Президент страны Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «За служенный работник культуры Российской Федерации» начальнику службы радиовещания ФГУП ВГТРК «ГТРК «Брянск» Ольге Давыдовой. Это звание, как следует из текста указа, присвоено за многолетнюю плодотворную деятельность, заслуги в развитии отечественной культуры, средств массовой информации. Поздравляем Ольгу Павловну с этой наградой!

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