16 марта в Брянской области зазвучат электросирены
16 марта в Брянской области пройдет комплексная техническая проверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен.
Проверка будет проходить с 14.30 до 15.20. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, услышав звук сирены, жителям области необходимо включить телевизионные приемники на телеканале «Россия-1», радиоприемники на волнах «Радио Россия» и «Маяк» и прослушать сообщение оперативного дежурного гражданской обороны.
Новости регионов
09 Марта, 2017
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