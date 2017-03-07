Брянский блогер: приезд Путина «испортил праздник алкашам»

Брянский блогер Николай Виткевич рассказал о подготовке к визиту президента Владимира Путина в Брянск.

По его словам, брянские чиновники проявили «чудеса хозяйственного рвения»: «Пролетарский сквер возле проходных БМЗ, который только что собирались снести для строительства очередного православного храма, благоустроили за одну ночь. Сейчас там асфальтируют парковку и разбивают клумбы. Хочется надеяться, что после такого благоустройства сквер, мимо которого проезжал сам Путин, все-таки сносить не рискнут».

«Всю ночь чистят и благоустраивают территорию БМЗ, чтобы она не выглядела, как разоренная свалка, а была хоть и пустой, но аккуратной. Надеюсь, Путину доложат, что из шести основных производств «эффективные менеджеры» на БМЗ оставили только одно, а из 26 с лишним тысяч работающих – только чуть более 2 тысяч. Промышленный рост в нашей области налицо», – также написал он в своем блоге.

В Бежицком районе попытались навести порядок, однако усилия оказались тщетными из-за привычки брянцев разбрасывать мусор: «Вокруг мусорки за общагой БГТУ убирали и вчера, и сегодня, но дурная привычка студентов швырять мусор в окна быстро восстанавливает привычную картину. Впрочем, в мусорке еще должен рыться «Подполковник», но его не видно. Он действительно подполковник, но потом спился».

Также блогер сообщил о том, что по его «двору рысцой пробегают полицейские»: «Не дают алкашам бухануть на привычных местах у лабораторного корпуса БГТУ. У кого-то праздник испорчен».

В целом в день приезда главы государства Виткевич, «если не считать полицейских возле каждого дерева, ничего необычного не заметил».

Напомним, Владимир Путин посетил Брянск в среду, 8 Марта. Президент побывал в перинатальном центре в Бежицком районе, поздравив его сотрудниц с Международным женским днем.

Самого блогера на мероприятие областные власти пускать отказались.

«Заявку на аккредитацию как СМИ я сбросил в пресс-службу так называемого Правительства Брянской области еще позавчера, но они плавно съехали с темы и сказали, что решают, кого подпускать к Президенту РФ, не они… Может, и правильно, поскольку от моих вопросов у представителей власти всегда настроение портится», – пояснил Виткевич.



