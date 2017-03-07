В Брянске выберут «Мисс большая грудь»
11 марта в Брянске пройдет конкурс «Мисс большая грудь».
Участниц ждут в ночном клубе «Велес» в ТРЦ Тимошковых. Организаторы обещают победительнице супрезприз.
В прошлом году аналогичный конкурс собрал в «Велесе» десятки зрителей. Ведущий, народный артист РФ Владимир Аверин, предложил претенденткам на победу сразиться на водяных пистолетах, после чего «орудие борьбы» каждой из девушек измерили сантиметровой лентой.
Новости регионов
09 Марта, 2017
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