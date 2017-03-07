В Брянске выберут «Мисс большая грудь»

5 марта 2017 года исполнился год, как компания «РЖД» запустила первый поезд в рамках нового сервиса «поезд выходного дня», который стал совершать рейсы между Москвой и Брянском. За год услугами проезда на этом направлении воспользовались около 50 тыс. пассажиров.