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В Брянске выберут «Мисс большая грудь»

Опубликовано Сегодня, 13:40

11 марта в Брянске пройдет конкурс «Мисс большая грудь».

Участниц ждут в ночном клубе «Велес» в ТРЦ Тимошковых. Организаторы обещают победительнице супрезприз.

В прошлом году аналогичный конкурс собрал в «Велесе» десятки зрителей. Ведущий, народный артист РФ Владимир Аверин, предложил претенденткам на победу сразиться на водяных пистолетах, после чего «орудие борьбы» каждой из девушек измерили сантиметровой лентой.

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