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В Брянске огромную яму на дороге заложили кирпичами

Опубликовано Сегодня, 17:40

Не дождавшись обещанного ямочного ремонта дорог, брянцы сами взялись за дело, вспомнив «старые технологии».

Так, одну из крупных ям на дороге под путепроводом Брянск II в Фокинском районе Брянска аккуратно заложили кирпичами. Очевидцы выложили фото в соцсетях.

«Так еще лучше, чем с типа асфальтом», «Технология старая! Брусчатка называется», – иронизируют водители.

Ряд из них отмечает, что своими силами таким образом приходится латать дороги и в других районах областного центра.

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