В Брянске огромную яму на дороге заложили кирпичами
Не дождавшись обещанного ямочного ремонта дорог, брянцы сами взялись за дело, вспомнив «старые технологии».
Так, одну из крупных ям на дороге под путепроводом Брянск II в Фокинском районе Брянска аккуратно заложили кирпичами. Очевидцы выложили фото в соцсетях.
«Так еще лучше, чем с типа асфальтом», «Технология старая! Брусчатка называется», – иронизируют водители.
Ряд из них отмечает, что своими силами таким образом приходится латать дороги и в других районах областного центра.
Новости регионов
09 Марта, 2017
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