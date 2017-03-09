Брянский медцентр предлагал упражнения под видом «продвинутой» реабилитации

Брянский медицинский центр рекламировал лечебную физкультуру под видом лицензируемой послеоперационной реабилитации.

Рекламой заинтересовались сотрудники Брянского УФАС. В ведомстве пояснили: центр предлагал множество медицинских услуг, в том числе услуги по реабилитации после таких серьезных заболеваний, как переломы позвоночника и таза, операций на сердце, инфаркта миокарда, инсульта и других.

Однако лицензии на проведение медицинской реабилитации компания не имела. Представители медцентра пояснили, что они имели в виду лишь лечебную физкультуру.

В УФАС заявили о нарушении закона «О рекламе» и обязали медцентр отказаться от ненадлежащей рекламы.