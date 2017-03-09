Брянский медцентр предлагал упражнения под видом «продвинутой» реабилитации
Брянский медицинский центр рекламировал лечебную физкультуру под видом лицензируемой послеоперационной реабилитации.
Рекламой заинтересовались сотрудники Брянского УФАС. В ведомстве пояснили: центр предлагал множество медицинских услуг, в том числе услуги по реабилитации после таких серьезных заболеваний, как переломы позвоночника и таза, операций на сердце, инфаркта миокарда, инсульта и других.
Однако лицензии на проведение медицинской реабилитации компания не имела. Представители медцентра пояснили, что они имели в виду лишь лечебную физкультуру.
В УФАС заявили о нарушении закона «О рекламе» и обязали медцентр отказаться от ненадлежащей рекламы.
Новости регионов
11 Марта, 2017
|+1
|$60
|€63
Бизнес-леди узнали больше о том, каково быть женщиной в бизнесе и как стать успешнее мужчин.
Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом компании с 4 марта 2017 года Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. Он сменил на этом посту Сергея Калугина, который руководил компанией с марта 2013 года.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из ее важнейших составляющих является претензионно-исковая деятельность.
С 3 по 28 февраля 2017 года на полигоне Брянского региона Московской железной дороги проходила акция «Внимание, переезд!». Столичные железнодорожники инициировали специальное мероприятие в связи с тем, что с начала года были зафиксированы многочисленные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.