В Клинцовском районе «юные, привлекательные девушки» боролись за титул «Мисс Весна»
В Клинцовском районе выбрали «Мисс Весна – 2017».
Конкурс прошел в селе Смолевичи. Его гостями стали клинцовские единороссы: заместитель главы администрации района, член политсовета местного отделения «Единой России» Владимир Феськов, глава Смолевичского сельского поселения, член партии Сергей Шашуро, депутат Коржовоголубовского сельского Совета народных депутатов, член фракции «Единая Россия» Владимир Грибанов, секретари первичных отделений и другие.
«В конкурсной программе приняли участие юные, привлекательные девушки девяти сельских поселений района», – сообщили в региональном отделении «Единой России».
Конкурсантки представили свои визитные карточки, продемонстрировали творческие способности, эрудицию и интеллект, в рамках Года экологии рассказали о «Второй жизни бросового материала» и приняли участие в дефиле «Экомода», показав наряды из газет, пакетов, одноразовой посуды, салфеток и компакт-дисков.
По решению жюри «Мисс Очарование» стала Светлана Комяжко (Медведовское сельское поселение), «Мисс Улыбка» – Ольга Пожарская (Гулевское сельское поселение), «Мисс Грация» – Анастасия Ковалева (Смотровобудское сельское поселение), «Мисс Оригинальность» – Дарья Ерощенко (Смолевичское сельское поселение), «Мисс Находчивость» – Анастасия Кулешова (Коржовоголубовское сельское поселение), «Мисс Изящность» – Оксана Чугунова (Великотопальское сельское поселение), «Мисс Талант» – Юлия Иванькова (Рожновское сельское поселение), «Мисс Интеллект» – Ирина Тарановская (Первомайское сельское поселение), «Мисс Обаяние» – Екатерина Афанасенко (Лопатенское сельское поселение).
«Мисс Весна – 2017» признана представительница Лопатенского сельского поселения Екатерина Афанасенко.
Всем участницам конкурса вручили подарки от клинцовских единороссов.
Новости регионов
11 Марта, 2017
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