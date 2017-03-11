В брянской аптеке пенсионерка умоляла продать ей таблетки от давления

В Брянске работница аптеки отказалась продать 75-летней женщине таблетки от давления.

Об этом пенсионерка Мария Ивановна рассказала корреспонденту ИА «Город 32». По ее словам, инцидент произошел в субботу, 11 марта, в Фокинском районе. В этот день женщина вернулась с похорон брата. Почувствовав себя плохо, она пришла в аптеку за недорогими таблетками, которые принимает в течение нескольких лет, но пополнить запас из-за скорбных событий не успела.

Однако в аптеке она получила категоричный отказ. Молодая сотрудница аптеки послала пенсионерку за рецептом к врачу, сославшись на ужесточение правил продажи лекарственных препаратов.

«Несколько минут я объясняла девушке, что чувствую себя плохо, умоляла продать мне таблетки, но она и слушать ничего не хотела. Тогда я закричала: «Что же мне, умереть здесь, у вас на глазах?» – рассказывает Мария Ивановна.

Последний аргумент возымел свое действие – наконец сжалившись, работница аптеки продала ей нужные таблетки.

Напомним, с 1 марта в Брянской области запретили безрецептурный отпуск лекарств – за нарушения аптекам грозят крупные штрафы. Заместитель директора департамента здравоохранения Лариса Борщевская порекомендовала брянцам заблаговременно запасаться рецептами и в случае необходимости вызывать врача на дом.

Столкнувшись с невозможностью купить привычные жаропонижающие, болеутоляющие, гормональные и другие средства, жители региона ежедневно оставляют гневные отклики на сайте департамента, однако других комментариев, помимо ответа Борщевской, от чиновников пока не поступало.

Как сообщают наши читатели, теряя выручку, отдельные брянские аптеки возобновили безрецептурную торговлю, но в большинстве случаев покупатели все же получают отказы.