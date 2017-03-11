Жители частного сектора в Брянске рискуют переломать ноги

Жители частных домов по переулку Полесскому в Фокинском районе Брянска пожаловались на разбитую дорогу.

На фото, выложенных местными жителями в соцсетях, видно, что перемежающийся с грунтовкой асфальт полностью разбит – преодолевая его, рискуют как пешеходы, так и водители. Горожане самостоятельно пытаются укрепить его подручными средствами, но надолго они не помогают.

Одна из жительниц переулка Полесского рассказала, что обращалась в городскую администрацию четыре раза, однако никаких перемен не последовало.

В последнем ответе из мэрии за подписью исполняющего обязанности замглавы администрации Николая Сергеева говорится о том, что «данный вопрос будет рассмотрен при формировании плана капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г. Брянска на 2017 год», но «с учетом финансовой возможности.

В комментариях брянцы отмечают, что аналогичная ситуация сложилась на всех периферийных улицах областного центра.







