Полиция ищет очевидцев двух ДТП в Брянске

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Брянску проводят административное расследование по факту двух ДТП.

3 марта около 17.40 у дома № 42 по переулку Олега Кошевого в Фокинском районе неизвестный водитель сбил 20-летнего пешехода, уехав с места ДТП. У молодого человека ушиб коленных суставов и ссадина правого коленного сустава.

4 марта около 18.50 у дома № 39 по проспекту Ленина в Советском районе водитель Renault Megane сбил ребенка, чью личность установить не удалось. С места ДТП ребенок ушел.

Очевидцев и всех, кто располагает о ДТП какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-85-33.

Также можно обратиться лично по адресу: проспект Московский, 88. Конфиденциальность гарантируется.