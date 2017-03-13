Полиция ищет очевидцев двух ДТП в Брянске
Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Брянску проводят административное расследование по факту двух ДТП.
3 марта около 17.40 у дома № 42 по переулку Олега Кошевого в Фокинском районе неизвестный водитель сбил 20-летнего пешехода, уехав с места ДТП. У молодого человека ушиб коленных суставов и ссадина правого коленного сустава.
4 марта около 18.50 у дома № 39 по проспекту Ленина в Советском районе водитель Renault Megane сбил ребенка, чью личность установить не удалось. С места ДТП ребенок ушел.
Очевидцев и всех, кто располагает о ДТП какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 либо в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-85-33.
Также можно обратиться лично по адресу: проспект Московский, 88. Конфиденциальность гарантируется.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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