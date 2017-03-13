Сжегший подругу житель Сельцо настаивал на смягчении приговора
43-летний житель Сельцо, признанный виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его сожительницы, пытался оспорить приговор.
21 февраля у себя дома в Сельцо мужчина выпивал с сожительницей. Поссорившись с подругой, он облил ее бензином и поджег. Женщина получила термические ожоги лица, шеи, туловища, рук и ног площадью 70% поверхности тела. Спустя девять дней она умерла в больнице.
В декабре 2016 года Сельцовский городской суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Не согласился с назначенным наказанием и сочтя его чрезмерно суровым, он обжаловал приговор.
Как сообщили в региональной прокуратуре, суд апелляционной инстанции Брянского областного суда не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Приговор вступил в законную силу.
Новости регионов
15 Марта, 2017
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