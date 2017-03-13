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В Белых Берегах водителей терроризирует Коля «Цыган»

Опубликовано Вчера, 11:01

Белобережских водителей предупредили о неадекватном поведении местного жителя.

Как рассказала в группе Белых Берегов в соцсетях местная жительница под ником Маришка Ионочкина, 12 марта «двое непонятных людей стали специально кидаться под машину» ее отца, «пытались вывести на драку, но, увидев, что в машине работает видеорегистратор, ушли за машину и стали сначала бить по машине, а потом и нападать на водителя».

«Мой отец, ехавший за рулем этой машины, военный пенсионер, и когда он приходит домой с синяком, оттого что кому-то что-то по пьяни показалось, это ненормально», – также сообщила девушка.

Белобережцы опознали в хулигане местного жителя – «отрицательного персонажа, известного многим как Коля «Цыган». По их словам, ранее он уже был замечен в нападениях на автомобили на улицах Белых Берегов.

Пострадавший водитель намерен написать заявление в полицию.


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