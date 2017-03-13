На брянский центр репродукции пожаловались из-за презервативов

Молодой человек 28 лет наложил на себя руки утром в понедельник, 13 марта, в областном центре, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Смоленской области.

Сараи сельскохозяйственного товарищества горели на улице Седова в Дорогобуже утром 14 марта, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

Полицейские Смоленска задержали местную жительницу, подозреваемую в краже кошелька с 40 тысячами рублей у администратора одного из ресторанов города, об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Полиция Краснинского района задержала 28-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении метилэфедрона, об этом рассказали сотрудники пресс-службы УМВД региона.

Циклон испортит погоду в Смоленской области в среду, 15 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Жительница областного центра, желая помочь своей знакомой, лишилась денег, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

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