Брянцы штурмовали 4-ю поликлинику

4-я поликлиника в Советском районе Брянска не справляется с наплывом пациентов.

«Фоторепортаж» из очереди, занявшей практически все пространство поликлиники, сегодня, 14 марта, в соцсетях вел один из посетителей под ником Андрей Слонов.

«Очередь скоро вывалится на улицу. Очередь в два кабинета на сдачу крови из вены и из пальца. Кто-то идет по диспансеризацию, пожилые сдают на сахар. Половине людей нужно в оба кабинета», – рассказал он.

Позже он пояснил причину ажиотажа: «Просто где-то что-то сломалось, и со всех больниц кинули народ сюда. А к 10 часам очереди нет. Почти. Она теперь начинается всего лишь с середины лестницы».

По словам жителей Советского района, «столпотворения» происходят в 4-й поликлинике регулярно. Пациенты поликлиники сравнивают ситуацию со «взятием рейхстага в наши дни».