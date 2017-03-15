В Брянской области изменили сроки весенней охоты
В Брянской области установили новые сроки весенней охоты.
По информации регионального департамента природных ресурсов и экологии, охота на пернатую дичь начнется с утренней зари 1 апреля, а не 15-го, как сообщалось ранее. На всей территории Брянской области установлен единый срок весенней охоты – 10 дней.
Изменения внесены указом губернатора Брянской области от 14 марта 2017 года № 49 в указ от 13.07.2016 № 236 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».
Новости регионов
15 Марта, 2017
|+6
|$59
|€63
На Шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана «ОПОРА РОССИИ» подписала Меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB).
«Ростелеком» заключил контракт с ФК «Зенит» на оказание интеграторских услуг в рамках проекта по внедрению в футбольном клубе решения SAP для создания новой системы работы с болельщиками. Стоимость контракта составила 44,5 млн рублей сроком на 3 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» началась подготовка к прохождению паводкового периода. Энергетиками реализуется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение бесперебойного энергоснабжения региона во время весеннего половодья. Контроль за работами осуществляет созданная на предприятии Центральная паводковая комиссия под председательством первого заместителя директора – главного инженера Брянскэнерго Федора Капшукова.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и проводят комплексные противопаводковые мероприятия. Программа включает в себя ряд технических и организационных мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.