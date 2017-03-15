В Брянской области изменили сроки весенней охоты

В Брянской области установили новые сроки весенней охоты.

По информации регионального департамента природных ресурсов и экологии, охота на пернатую дичь начнется с утренней зари 1 апреля, а не 15-го, как сообщалось ранее. На всей территории Брянской области установлен единый срок весенней охоты – 10 дней.

Изменения внесены указом губернатора Брянской области от 14 марта 2017 года № 49 в указ от 13.07.2016 № 236 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Брянской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».