В Брянске «типичная мамочка» перекрыла выезд со двора
Жительница Брянска пожаловалась на хамское поведение водителей, припарковавших свои машины во дворе многоквартирного дома.
По ее словам, инцидент произошел утром 15 марта на переулке Пилотов в Советском районе. «Картина под названием «Доброе утро». На ней запечатлены «Шевроле» и «Лада», которые перекрыли въезд и выезд со двора. Мне («Ниссану») и остальным машинам, владельцы которых еще не проснулись, невозможно было выехать», – рассказала она в соцсетях.
По словам водителя «Ниссана», владелицу «Шевроле» она дождалась спустя полчаса: «Полчаса ждала типичную мамочку из серии «отведу ребенка в детский сад и приду». С хозяином «Лады» возмущенной автомобилистке познакомиться не удалось.
«Думайте о других у них тоже работа, учеба и дети», – заключила девушка.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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