В Брянске приедут «сын лейтенанта Шмидта» и участник «Голоса»
Традиционный Международный фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган+» по традиции соберет в Брянске знаменитых гостей.
«Столицей смеха» 19 марта Брянск станет уже 26-й раз. По словам представителей комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, организующих фестиваль, в этом году «Шумный балаган+» соберет на сцене восемь команд КВН и СТЭМ.
«Прошлый год для «Балагана» был юбилейным, но и в этом организаторскую планку опускать мы не намерены», – сообщил председатель молодежного комитета Денис Шаров.
По его словам, судить команды будет Максим Аксенов, участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».
Гостями фестиваля также станут участник проектов «Главная Сцена» и «Голос», певец, композитор, поэт и музыкант, солист группы Leon Леонид Пищулин и скрипач-виртуоз, лауреат российских и зарубежных конкурсов, победитель конкурса «Золотая скрипка» Джани Лиманский.
«Шумный балаган+» стартует в 17.00 в ДК БМЗ.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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