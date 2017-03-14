Поиск по сайту

Директора брянской компании «Рядом» оштрафовали за задержку отпускных

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Дубровском районе руководителя ООО «Рядом» оштрафовали за несвоевременную выплату отпускных.

Как сообщили в региональной прокуратуре, на действия начальства пожаловался один из сотрудников компании.

В ходе проверки информация подтвердилась: работодатель рассчитался с работником лишь спустя 14 дней после начала отпуска, тогда как по закону должен был это сделать не позднее чем за три дня.

За нарушение трудового законодательства директора ООО «Рядом» оштрафовали на 2 тысячи рублей. Деньги будут перечислены в доход государства.

 690
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске после проверки оштрафовали управление культуры
  • Директора автоломбарда в Брянске оштрафовали за незаконную рекламу
  • Житель Сельцо заявил об угоне машины, чтобы не сознаваться в ДТП
  • За задержку зарплаты директора ГУП «Брянсккиновидеопрокат» оштрафовали и уволили
  • За задержку зарплаты руководители двух компаний в Сельцо оштрафованы на 2 и 2,5 тыс. рублей
    • Новости регионов
    На одном из перекрестков Смоленска и на Краснофлотской произошли ДТП (Видео)
    10:48:10 16-03-2017
    Утро 16 марта в Смоленске снова началось с происшествий на дорогах, об этом написали в группе«Drive 2 Смоленск» очевидцы.
    На улице Поворотной в Вязьме пожарные спасали гараж и машину
    10:29:44 16-03-2017
    Гараж и автомобиль марки Skoda Felicia загорелись 16 марта на улице Поворотной в Вязьме, об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС региона.
    В подвале одного из общежитий Смоленска случилось возгорание
    09:41:33 16-03-2017
    Пожар произошел в Смоленске на улице Нахимова в доме №22 в среду, 15 марта, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ региона.
    На улице Гризодубовой в Смоленске пылала «Лада»
    09:11:05 16-03-2017
    Машина «Лада» загорелась на улице Гризодубовой в Смоленске около четырех часов утра 16 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ региона.
    На смоленских заправках бензин вырос в цене
    18:29:03 15-03-2017
    Бензин АИ-92 и АИ-95 на заправках компании «Роснефть» подорожал на 30 копеек, а на заправках «Лукойла» на 20, об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Смоленской области.
    Смоленская поп-рок группа «Все сложно» записала новый клип (Видео)
    16:46:50 15-03-2017
    Первый клип нового альбома на песню «Падаем вниз» группы «Все сложно» вышел в свет в среду, 15 марта, об этом  музыканты сообщили на своей официальной странице в сети «ВКонтакте».
    16 Марта, 2017
    		 +3 $60€63
    Лента новостей
    Сегодня, 11:00
    В Бяково мужчина до смерти забил приютившего его односельчанина
    Сегодня, 10:30
    В Брянске возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в больнице
    Сегодня, 10:00
    В Брянске маршрутка врезалась в столб: пострадали семь человек (ФОТО)
    Сегодня, 09:30
    Прокуратура нашла нарушения на парковке у вокзала Брянск I
    Сегодня, 09:00
    В Брянске директор парка попросил ливневку для Кургана Бессмертия
    Сегодня, 08:30
    Директора брянской компании «Рядом» оштрафовали за задержку отпускных
    Сегодня, 08:00
    В Брянске начался «сезон охоты» на мотоциклистов
    Вчера, 22:35
    В Тешеничах горели поля: МЧС угрозы не обнаружило (ФОТО)
    Вчера, 19:00
    В Брянске приедут «сын лейтенанта Шмидта» и участник «Голоса»
    Вчера, 18:20
    В Брянске «копье» пробило колесо и поцарапало бампер машины (ФОТО)
    Вчера, 17:42
    Под Малыгинским мостом в Брянске нашли тело мужчины без одежды
    Вчера, 17:00
    Брянск превратился в город летающих пакетов (ФОТО)
    Вчера, 16:20
    В Брянске жителя «антинаркотических» Клюковников задержали под действием марихуаны
    Вчера, 15:40
    В Брянской области задержали украинцев, прятавших фенобарбитал в колготках
    Вчера, 15:00
    В Брянске нейтрализовали условных террористов, захвативших автовокзал (ФОТО)
    Вчера, 14:20
    В Брянске «типичная мамочка» перекрыла выезд со двора (ФОТО)
    Вчера, 13:40
    В Брянске возбудили уголовное дело из-за 150 бутылок водки и вина
    Вчера, 13:00
    Убившего 20-летнюю девушку брянца этапируют в Москву
    Вчера, 12:30
    Брянских водителей предупредили о новых сплошных проверках
    Вчера, 12:00
    В Белых Берегах разрушили грунтовую дорогу
    Вчера, 11:30
    Во время «облав» в Брянске 20 водителей оштрафовали за тонировку
    Вчера, 11:00
    Двух брянских националистов отправили под суд
    Вчера, 10:30
    За смерть пассажира в ДТП брянский полицейский получил 2,6 года колонии-поселения
    Вчера, 10:00
    В Брянске водитель «Логана» протаранила машину скорой помощи (ФОТО)
    Вчера, 09:30
    В брянском селе пьяный автоугонщик въехал в забор на машине подруги
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:55
    15 марта состоялся брифинг руководителя Управления Роспотребнадзора по Брянской области Л. Н. Трапезниковой
    Вчера, 15:40
    В пятницу в кинотеатре Люксор «Ночь кино» с 17 на 18 марта! Фильмы: "Логан" и "Зверопой"!
    Вчера, 12:46
    Мираторговский водитель осуждён за мошенничество с приписками в путевых листах
    14-03-2017, 13:44
    Цирк Багдасаровых в Брянске
    14-03-2017, 13:18
    В концертном зале «Дружба» выступит пианистка Ирина Богданова (Германия)
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В брянской аптеке пенсионерка умоляла продать ей таблетки от давления
    Новости Общество
    Брянцы штурмовали 4-ю поликлинику
    Общество О главном
    На Городище в Брянске построят пятиполосную дорогу
    Новости Происшествия
    Фокинский район Брянска задохнулся в дыму
    Новости Происшествия
    Под Малыгинским мостом в Брянске нашли тело мужчины без одежды
    Новости партнёров
    Опора России
    "ОПОРА РОССИИ" подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики.

    "ОПОРА РОССИИ" подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики.На Шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана «ОПОРА РОССИИ» подписала Меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB).

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе отечественной разработки «Техносерва»

    «Ростелеком» унифицировал процессы строительства сетей для В2В-клиентов на базе отечественной разработки «Техносерва»«Ростелеком» завершил масштабное внедрение системы управления строительством «последней мили» для В2В-клиентов в масштабах всей страны. Проект выполнен на базе отечественной разработки – платформе «Гермес» компании «Техносерв».
    МРСК новости
    Брянскэнерго готовится к прохождению весеннего паводка

    Брянскэнерго готовится к прохождению весеннего паводкаВ филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» началась подготовка к прохождению паводкового периода. Энергетиками реализуется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение бесперебойного энергоснабжения региона во время весеннего половодья. Контроль за работами осуществляет созданная на предприятии Центральная паводковая комиссия под председательством первого заместителя директора – главного инженера Брянскэнерго Федора Капшукова.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники проводят мероприятия по пропуску паводковых вод

    Брянские железнодорожники проводят мероприятия по пропуску паводковых водДля обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и проводят комплексные противопаводковые мероприятия. Программа включает в себя ряд технических и организационных мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.