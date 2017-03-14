Директора брянской компании «Рядом» оштрафовали за задержку отпускных
В Дубровском районе руководителя ООО «Рядом» оштрафовали за несвоевременную выплату отпускных.
Как сообщили в региональной прокуратуре, на действия начальства пожаловался один из сотрудников компании.
В ходе проверки информация подтвердилась: работодатель рассчитался с работником лишь спустя 14 дней после начала отпуска, тогда как по закону должен был это сделать не позднее чем за три дня.
За нарушение трудового законодательства директора ООО «Рядом» оштрафовали на 2 тысячи рублей. Деньги будут перечислены в доход государства.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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