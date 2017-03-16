Брянец заплатит 47,5 тысячи рублей за отстрел кабана

Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали и проводят комплексные противопаводковые мероприятия. Программа включает в себя ряд технических и организационных мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.