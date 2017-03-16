Наркоторговцы атакуют брянцев в Viber
Активисты Брянского отделения ЛДПР столкнулись с рассылкой предложений о покупке наркотиков.
В большинстве случаев рассылка производится через смартфонную программу Viber, сообщили в региональном отделении партии.
По словам депутата Новозыбковского районного Совета от ЛДПР Дмитрия Шевцова, такое сообщение поступает к нему не впервые.
«Предложения купить наркотические вещества приходят и детям, среди которых в последнее время было зафиксировано немало отравлений спайсами и прочими средствами, а предугадать их действия, к сожалению, мы не можем», – говорит Шевцов.
Дмитрий Шевцов обратился в правоохранительные органы с просьбой прекратить деятельность нарушителей.
Новости регионов
16 Марта, 2017
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